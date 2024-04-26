В Гяндже прошел музыкальный вечер памяти прославленного тариста Фикрета Вердиева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова в рамках проекта "Гянджа и гянджинцы" прошла концертная программа, посвященная памяти прославленного тариста и педагога, народного артиста Азербайджана Фикрета Вердиева (2.09.1947-22.12.2022), сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

Ведущий вечера, заслуженный артист Фирдовси Атакишиев рассказал о большом вкладе Фикрета Вердиева в развитие национальной культуры и пропаганду искусства тара во всем мире. Вдова Фикрета Вердиева, руководитель Фонда Хана Шушинского Бейимханым Джаванширова-Вердиева поделилась воспоминаниями, выразив признательность организаторам вечера. Гостям был представлен фильм о жизни и творчестве Фикрета Вердиева.

В сопровождении Государственного ансамбля песни и танца "Гёйгёль" (художественный руководитель - Сахиль Гулиев, балетмейстер - Сянан Джавадов) выступили народные артисты Ниямеддин Мусаев, Самир Джафаров, заслуженные артисты Эхтирам Гусейнов, Севиндж Сарыева, заслуженный работник культуры Мехпара Джафарова, молодые исполнители Сабина Арабли, Кямиля Набиева, Миралам Мираламов, Анар Гулиев, Хумай Гадимова, солисты Самир Мамедов, Лейла Мехтиева, Чинара Искендерова, Ширван Джахангиров и Ровшан Мамедов. Режиссер-постановщик вечера - заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев.

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Фикрет Вердиев родился 2 сентября 1947 года в городе Гянджа. С детских лет у него была большая любовь к национальной музыке и в 10-летнем возрасте он начал обучаться в классе тара музыкальной школы №1 Гянджи. В 1962 году продолжил обучение в классе тара средней музыкальной школы Гянджи имени Ганбара Гусейнли. Одновременно возглавлял самодеятельные коллективы Дома пионеров и школьников и Дома культуры. В 1960 году возглавляемый им коллектив стал победителем республиканского конкурса среди школьников. В 1966 году он поступил на факультет народного исполнителя и искусства тара Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибейли, обучался в классе Адиля Герая. Будучи студентом, приступил к преподавательской деятельности в музыкальных школах Гянджи и Дашкесанского района. В 1969 году в Гяндже создает ансамбль народных инструментов "Гёй-гёль" и с большим успехом выступает не только в стране, но и за рубежом, коллектив удостаивается международных наград и почетных дипломов. В этом ансамбле выступали такие известные исполнители, как Шовкет Алекперова, Зейнаб Ханларова, Рубаба Мурадова, Назакет Теймурова, Флора Керимова, Ильхама Гулиева, Ниса Гасымова, Сакина Исмайлова, Кямаля Рагимли, Ариф Бабаев, Ислам Рзаев, Джанали Акперов, Мамедбагир Багирзаде, Эльмира Рагимова, Баба Махмудоглу и другие. Одновременно Фикрет Вердиев вел преподавательскую деятельность в средней музыкальной школе Гянджи имени Ганбара Гусейнли.

Начиная с 1972 года, ансамбль получает всенародную любовь и славу, чему способствуют успешные выступления с Зейнаб Ханларовой. В 1977 году ансамблю присуждается статус Государственного ансамбля песни и танца. В 1982 году Зейнаб Ханларова приглашает Фикрета Вердиева в качестве концертмейстера в свой новый ансамбль, вместе с которым совершает гастроли в более чем сорок стран мира.

В 1990 году на базе ансамбля "Гёй-гёль" Фикрет Вердиев создает Гянджинскую государственную филармонию, а затем оркестр народных инструментов и камерный оркестр. В 2001 году создает ансамбль песни и танца "Нефтчи" при Бакинском нефтеперерабатывающем заводе, в который привлекает таких исполнителей, как Кенуль Хасиева, Айгюн Байрамова, Ровшан Бехджати, Самир Джафаров, Фейруз Сахавет, Сабир Абдуллаев, Тейюб Аслан и другие. Этот коллектив также с успехом выступает с концертами.

Был женат на дочери великого исполнителя мугама Хана Шушинского, прямого потомка основателя Карабахского ханства Панах Али хана Джаваншира – Бейимханым Джаваншировой. У него две дочери, один сын, четыре внука.

Скончался 22 декабря 2022 года.

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