Кыргызстан и Азербайджан намерены значительно увеличить товарооборот к 2030 году - министр

БИШКЕК /Trend/ - Кыргызстан и Азербайджан намерены увеличить товарооборот до 500 миллионов долларов США к 2030 году.

Об этом, как сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство экономики и коммерции Кыргызстана, заявил глава ведомства Данияр Амангельдиев на втором заседании Межгосударственного совета между Кыргызстаном и Азербайджаном.

"Мы нацелены к 2030 году обеспечить уровень товарооборота между нашими странами на порядка 500 миллионов долларов США. Мы готовы обеспечить рынок Азербайджана качественной сельскохозяйственной продукцией (картофель, фасоль, орехи), макаронными изделиями, продукцией стекольного производства, электролампами и прочим", - сказал Амангельдиев.

Министр отметил, что стремительно развивающиеся двусторонние отношения создали наилучшие возможности для наращивания и расширения торгово-экономических связей между Кыргызстаном и Азербайджаном.

Амангельдиев упомянул, что для обеспечения активной работы на среднесрочной основе подготовлена насыщенная программа сотрудничества между странами до 2029 года, которая включает в себя все перспективные направления – наращивание товарооборота, развитие транспортных сообщений, финансово-банковскую, культурно–гуманитарную и другие сферы.

Отметим, что по данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот между Азербайджаном и Кыргызстаном в 2023 году составил 64,978 миллиона долларов США , что в 6,01 раз превышает показатели 2022 года (10,81 миллиона долларов).

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