Казахстан планирует увеличить объемы переработки нефти

БАКУ /Trend/ - В 2023 году в Казахстане было добыто 89,9 миллионов тонн нефти, передает Trend.

Из них 70,5 миллионов тонн были отправлены на экспорт, а для внутреннего рынка было заготовлено 17,5 миллионов тонн. В сравнении с 2022 годом, где было добыто 84,2 миллиона тонн нефти, экспорт составил 64,3 миллиона тонн, а внутренний рынок получил 17,9 миллиона тонн.

Вице-министр энергетики Асхат Хасенов отметил, что отечественные предприятия уже начали работы по увеличению мощностей нефтепереработки до 27 миллионов тонн в год:

- Шымкентский НПЗ увеличит свои мощности с 6 до 12 миллионов тонн нефти в год;

- Павлодарский НХЗ планирует увеличить мощности с 5,5 до 8 миллионов тонн нефти в год в два этапа;

- CaspiBitum увеличит свои мощности с 1 до 1,5 миллионов тонн нефти в год;

- Атырауский НПЗ планирует увеличить мощности вторичной переработки нефти на 0,7-1 миллион тонн в год.

Реализация этих проектов приведет к увеличению глубины переработки нефти на НПЗ с текущих 75-80% до 87%, что позволит обеспечить внутренний рынок высококачественными светлыми нефтепродуктами, а также производство нефтехимической продукции с высокой добавленной стоимостью.

Относительно добычи газа в 2023 году, она составила 59,1 миллиарда кубометров (попутного добываемого нефтяного газа), из которых произведено 29,8 миллиарда кубометров товарного газа. Внутреннее потребление составило 19,43 миллиарда кубометров, экспорт — 5,6 миллиарда кубометров, а оставшаяся часть использовалась на собственные технологические нужды недропользователей — 4,8 миллиарда кубометров.