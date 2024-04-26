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На Бульваре состоялось мероприятие Bakcell, полное инноваций (ФОТО)

Общество Материалы 26 апреля 2024 20:13 (UTC +04:00)
На Бульваре состоялось мероприятие Bakcell, полное инноваций (ФОТО)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - На Бульваре состоялось мероприятие Bakcell, полное инноваций.

Bakcell, крупнейшая частная телекоммуникационная компания страны, представила свой новый бренд на пресс-конференции, состоявшейся 25 апреля.

Мероприятие по ребрендингу Bakcell как ответ на требования меняющегося мира продолжилось вчера вечером концертом, полным инноваций, на Бульваре.

В день, полный инноваций и впечатлений в телекоммуникационном секторе Азербайджана, компания Bakcell устроила для зрителей захватывающее шоу с участием таких знаменитостей, как Роя, Мири Юсиф, Тунзаля Агаева, Мурад Ариф, Хусния Магеррамова. Одним из запоминающихся моментов мероприятия стал Арди, робот-гуманоид с искусственным интеллектом, представленный компанией Bakcell во время пресс-конференции, который позже тем же вечером спел дуэтом с Мурадом Арифом.

На мероприятии с участием 10000 зрителей Bakcell организовывала конкурсы, раздавала счастливчикам такие призы, как iPhone 15 Pro Max и другие ценные подарки. По завершении вечера все участники концерта на Бульваре получили обещанный подарок в 100 000 ГБ от Bakcell.

Стоит отметить, что в своем выступлении на пресс-конференции генеральный директор компании Клаус Мюллер сообщил, что в ближайшем будущем будет анонсирован ряд инновационных продуктов и услуг компании.

Вступая в новую эру, Bakcell предоставит своим клиентам опыт, изобилующий инновациями, о чем и свидетельствует проведенный концерт.

На Бульваре состоялось мероприятие Bakcell, полное инноваций (ФОТО)
На Бульваре состоялось мероприятие Bakcell, полное инноваций (ФОТО)
На Бульваре состоялось мероприятие Bakcell, полное инноваций (ФОТО)
На Бульваре состоялось мероприятие Bakcell, полное инноваций (ФОТО)
На Бульваре состоялось мероприятие Bakcell, полное инноваций (ФОТО)
На Бульваре состоялось мероприятие Bakcell, полное инноваций (ФОТО)
На Бульваре состоялось мероприятие Bakcell, полное инноваций (ФОТО)
На Бульваре состоялось мероприятие Bakcell, полное инноваций (ФОТО)
На Бульваре состоялось мероприятие Bakcell, полное инноваций (ФОТО)
На Бульваре состоялось мероприятие Bakcell, полное инноваций (ФОТО)
На Бульваре состоялось мероприятие Bakcell, полное инноваций (ФОТО)
На Бульваре состоялось мероприятие Bakcell, полное инноваций (ФОТО)
На Бульваре состоялось мероприятие Bakcell, полное инноваций (ФОТО)
На Бульваре состоялось мероприятие Bakcell, полное инноваций (ФОТО)
На Бульваре состоялось мероприятие Bakcell, полное инноваций (ФОТО)
На Бульваре состоялось мероприятие Bakcell, полное инноваций (ФОТО)
На Бульваре состоялось мероприятие Bakcell, полное инноваций (ФОТО)
На Бульваре состоялось мероприятие Bakcell, полное инноваций (ФОТО)
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