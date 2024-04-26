На Бульваре состоялось мероприятие Bakcell, полное инноваций (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На Бульваре состоялось мероприятие Bakcell, полное инноваций.

Bakcell, крупнейшая частная телекоммуникационная компания страны, представила свой новый бренд на пресс-конференции, состоявшейся 25 апреля.

Мероприятие по ребрендингу Bakcell как ответ на требования меняющегося мира продолжилось вчера вечером концертом, полным инноваций, на Бульваре.

В день, полный инноваций и впечатлений в телекоммуникационном секторе Азербайджана, компания Bakcell устроила для зрителей захватывающее шоу с участием таких знаменитостей, как Роя, Мири Юсиф, Тунзаля Агаева, Мурад Ариф, Хусния Магеррамова. Одним из запоминающихся моментов мероприятия стал Арди, робот-гуманоид с искусственным интеллектом, представленный компанией Bakcell во время пресс-конференции, который позже тем же вечером спел дуэтом с Мурадом Арифом.

На мероприятии с участием 10000 зрителей Bakcell организовывала конкурсы, раздавала счастливчикам такие призы, как iPhone 15 Pro Max и другие ценные подарки. По завершении вечера все участники концерта на Бульваре получили обещанный подарок в 100 000 ГБ от Bakcell.

Стоит отметить, что в своем выступлении на пресс-конференции генеральный директор компании Клаус Мюллер сообщил, что в ближайшем будущем будет анонсирован ряд инновационных продуктов и услуг компании.

Вступая в новую эру, Bakcell предоставит своим клиентам опыт, изобилующий инновациями, о чем и свидетельствует проведенный концерт.