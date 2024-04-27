Фуад Мамедов награжден премией "Глобус" Всемирной академии слова

БАКУ /Trend Life/ - Основоположник культурологической науки в Азербайджане, доктор исторических наук, профессор кафедры истории Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, президент Ассоциации культуры Азербайджана "Симург" Фуад Мамедов награжден международной премией "Глобус" Всемирной академии слова, сообщили Trend Life в пресс-службе АКА "Симург".

"Награда, врученная президентом Всемирной Академии Слова, академиком Хайраттином Ивгином, явилась еще одной высокой оценкой вклада азербайджанской культурологии в мировую культурологическую науку, образование и просвещение, в развитие прогрессивных идей, инновационного мышления и диалог культур человечества", - говорится в сообщении.

Заслуги АКА "Симург" в служении развитию духовной культуры азербайджанского народа и всего человечества, ее вклад в развитие мировой культурологии, а также диалог культур и цивилизаций за почти 35-летний период созидательной деятельности, были отмечены шестью международными академиями, золотыми медалями Международного института Питирима Сорокина, Института культуры мира ЮНЕСКО, министерства образования Египта, международным орденом "Творец эпохи", высшей наградой Всемирного духовного университета "Брахма Кумарис" и другими отечественными и международными наградами.

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