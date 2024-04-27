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Названа причина рекордных ливней в Дубае

В мире Материалы 27 апреля 2024 08:45 (UTC +04:00)
Названа причина рекордных ливней в Дубае

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Рекордные ливни, которые обрушились на страны Персидского залива 15-16 апреля, были признаны аналитиками организации World Weather Attribution (WWA) результатом климатического кризиса, передает Trend.

Эти мощные штормы, характерные для юго-востока Аравийского полуострова, стали более интенсивными из-за усиления выбросов парниковых газов, утверждают экологи. Повышение температуры воздуха привело к тому, что воздух удерживает больше влаги, что приводит к более интенсивным осадкам. В результате осадки стали интенсивнее на 10%-40% в сравнении с доиндустриальной эпохой.

Аналитики также отвергли версию о том, что недавние ливни были вызваны погодными манипуляциями, такими как программа засева облаков.

Небывалые ливни привели к серьезным последствиям в ряде стран Персидского залива. В Омане погибли 18 человек, в Дубае были затоплены крупные автомагистрали и станции метрополитена, а международный аэропорт временно приостановил прием рейсов из-за непогоды.

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