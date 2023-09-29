Названы объемы поставок газа по TANAP с начала запуска

НАХЧЫВАН /Trend/ - С июля 2018 года по TANAP в Турцию было поставлено 24 миллиарда кубометров газа.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на III Азербайджано-турецком энергетическом форуме и I Международной конференции "Нахчыван – зона "зеленой" энергетики".

"На протяжении многих лет важную роль в обеспечении энергетической безопасности играет азербайджано-турецкое энергетическое сотрудничество регионального и международного значения с совместными энергетическими и коммуникационными проектами, такими как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, TANAP и Южный газовый коридор", - подчеркнул он.

По его словам, Азербайджан и Турция сегодня рассматриваются как надежные стратегические партнеры в энергоснабжении Европы.

"Экспорт азербайджанского газа из Азербайджана в Турцию, параллельно с территории Турции в европейские страны увеличивается. Из 7,4 милиларда кубометров газа, поставленных в Турцию с января этого года по настоящее время, 4,2 милиларда кубометров пришлось на TANAP. К концу года наш экспорт газа в Турцию достигнет 10,2 миллиарда кубометров", - добавил министр.

Отметим, что Азербайджано-турецкий энергетический форум инициирован в рамках Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами с целью дальнейшего укрепления стратегического энергетического партнерства. Первый форум состоялся 21-22 декабря 2021 года в Баку, а второй - 5-6 октября 2022 года в Стамбуле.