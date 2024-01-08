Госагентству Азербайджана предложено 2 новых участка для жилищного строительства

БАКУ /Trend/ - В период разработки Генерального плана для удовлетворения жилищных потребностей города Баку на встречах по сотрудничеству между Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре Азербайджана и Государственным агентством жилищного строительства (MİDA) было определено 125 гектаров земли, пригодной для жилищного строительства.

Как сообщает в понедельник Trend, это отражено в Генеральном плане развития города Баку до 2040 года.

Было отмечено, что для удовлетворения жилищных потребностей молодых семей с низкими и средними доходами предлагается создать в некоторых районах современную жилую среду. Для создания городских кварталов с устойчивыми и всесторонними возможностями в поселке Говсан и Ясамальском районе Баку MİDA реализует два жилищных проекта на площади 46 га с целью строительства жилья по доступным ценам. Кроме того, параллельно с Программой восстановления городских озер предлагаются два новых пригодных для проживания участка, которые будут реализованы на территории озера Зых (около 29 га земли, подходящей для жилой и многофункциональной территории) и озера Бёюкшор (около 50 га земли, подходящей для жилой территории).

Напомним, что к 2040 году прогнозируется потребность примерно в 142,8 тысяч квартир.

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