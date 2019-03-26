Сильный пожар в торговом центре в Баку (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 08:46)

БАКУ /Trend/ - На «горячую линию» 112 МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре на территории в Низаминском районе Баку, где расположены торговые и другие объекты, сообщает во вторник Trend со ссылкой на МЧС.

Подразделения по противопожарной охране и спасатели Службы спасения особого риска МЧС проводят работы по тушению пожара и другие неотложные меры.

Дополнительная информация будет сообщена позднее, говорится в сообщении МЧС.

Как сообщал ранее сегодня Trend, в поселке «8-й километр» в Баку горит торговый центр "Диглас". Пожар произошел в одном из магазинов торгового центра. Огонь распространился до четвертого этажа здания. На место происшествия направлено более 10 пожарных расчетов.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Фото и видео: Заур Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.