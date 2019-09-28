В Баку вспыхнул пожар в здании İTV

28 сентября 2019 02:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре в административном здании "Компании общественного телерадиовещания" (İTV) на улице А.М.Шарифзаде, Ясамальского района Баку.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство, на место происшествия немедленно были привлечены соответствующие силы и техника Государственной службы противопожарной охраны и Служба спасения особого риска.

Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.

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