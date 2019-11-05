Погранслужба Азербайджана пресекла попытку контрабандного провоза наркотиков из Ирана (ФОТО)

5 ноября 2019 14:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Третьего ноября около 7.30 пограннарядом Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана на территории заставы вблизи г. Астара был задержан неизвестный, пытавшийся нарушить госграницу страны, двигаясь со стороны Ирана, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Службу.

В ходе преследования нарушителя границы он выбросил находившуюся при нем сумку, и, воспользовавшись сложностью рельефа, скрылся в направлении Ирана.

В сумке, выброшенной нарушителем границы, были обнаружены и изъяты незаконно пронесенные на территорию страны более 12,5 кг наркотического вещества «кокос», до 8 тыс таблеток психотропного вещества «метадон» и кинжал.

Оперативно-следственные меры по факту продолжаются.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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  • Погранслужба Азербайджана пресекла попытку контрабандного провоза наркотиков из Ирана (ФОТО)
  • Погранслужба Азербайджана пресекла попытку контрабандного провоза наркотиков из Ирана (ФОТО)
  • Погранслужба Азербайджана пресекла попытку контрабандного провоза наркотиков из Ирана (ФОТО)
  • Погранслужба Азербайджана пресекла попытку контрабандного провоза наркотиков из Ирана (ФОТО)
  • Погранслужба Азербайджана пресекла попытку контрабандного провоза наркотиков из Ирана (ФОТО)
  • Погранслужба Азербайджана пресекла попытку контрабандного провоза наркотиков из Ирана (ФОТО)
  • Погранслужба Азербайджана пресекла попытку контрабандного провоза наркотиков из Ирана (ФОТО)
  • Погранслужба Азербайджана пресекла попытку контрабандного провоза наркотиков из Ирана (ФОТО)
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