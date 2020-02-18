Пострадавшие в результате пожара предприниматели т/ц «Садарак» в Баку получат компенсации

БАКУ /Trend/ - Ущерб, нанесенный предпринимателям в результате пожара, произошедшего сегодня утром в торговом центре «Садарак» в поселке Локбатан Гарадагского района Баку, будет возмещен, сказал во вторник Trend пресс-секретарь торгового центра Микаил Гадимов.

«С января этого года начался процесс страхования магазинов торгового центра, и большинство из них уже застраховано. Думаю, что застрахованы и магазины на сгоревшем участке т/ц. Сейчас на территории находятся представители страховых компаний, которые устанавливают размер нанесенного ущерба. Наряду с этим, руководством т/ц предпринимателям также будет выплачена компенсация. Предпринимателям будет оказана поддержка и в вопросе оплате аренды и по другим расходам», - сказал Гадимов.

Напомним, что сегодня утром в торговом центре «Садарак» начался пожар в девятом ряду первой зоны. В результате пожара полностью сгорели 22 магазина, восьми магазинам нанесен определенный ущерб.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)