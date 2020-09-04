В Абшероне при получении взятки задержано должностное лицо (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура и министерство экономики Азербайджана распространили совместную информацию о противоправных действиях должностных лиц Абшеронского территориального участка Государственной службы по вопросам имущества.

Как передает в пятницу Trend, на основании информации, поступившей в Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Азербайджана о том, что должностные лица Абшеронского территориального участка Государственной службы по имущественным вопросам взамен на то, чтобы не штрафовать гражданина за незаконное строительство и в будущем не сносить постройку на принадлежащем его земельном участке сельскохозяйственного назначения в поселке Мехдиабад Абшеронского района, потребовали у гражданина взятку в размере 1000 манатов. По факту были проведены неотложные оперативно-розыскные мероприятия.

В результате операции, проведенной совместно с соответствующей структурой министерства экономики, начальник Абшеронского территориального участка Государственной службы по имущественным вопросам Поладов Анар Тофиг оглу был задержан в административном здании участка с поличным при получении денежных средств в качестве взятки в размере 900 манатов из оговоренных 1000, которые у гражданина потребовал главный консультант участка Сабухи Рзаев, предварительно вошедшим в сговор с Поладовым.

По факту в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Азербайджана возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджана.

Анар Поладов и Сабухи Рзаев привлечены к следствию в качестве подозреваемых по статье 311.3.1 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору), в их отношении решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия в направлении выявления возможных иных противоправных действий подозреваемых лиц.

Генпрокуратура просит граждан сообщать по телефону о подобных противозаконных действиях на "горячую линию -161" Главного управления по борьбе с коррупцией и номер "961" Генпрокуратуры.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)