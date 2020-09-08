За последние 6 месяцев в Азербайджане по фактам коррупции с поличным были задержаны 27 человек
БАКУ /Trend/ - В результате операций, проведенных в Азербайджане сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, в течение последних шести месяцев по фактам коррупции с поличным были задержаны 27 человек, передает во вторник Trend со ссылкой на Генпрокуратуру.
Согласно информации, в СМИ и социальных сетях с хештегом #gununreqemi публикуются данные, отражающие деятельность органов прокуратуры.
Чтобы быть в курсе новостей о деятельности органов прокуратуры, ведомство рекомендует следить за ее страницами в социальных сетях.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)
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