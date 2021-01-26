Возбуждено уголовное дело по факту взрыва в частном доме в Хырдалане

БАКУ /Trend/ - По факту взрыва в двухэтажном доме в городе Хырдалан Абшеронского района Азербайджана возбуждено уголовное дело.

Как сообщили во вторник Trend в прокуратуре Абшеронского района, 25 января 2021 года в 18:40 в районную прокуратуру поступила информация о взрыве в частном доме по адресу Абшеронский район, город Хырдалан, 27-й квартал.

При осмотре места происшествия с участием Генпрокуратуры, МЧС и МВД Азербайджана на основании полученной информации изначально было установлено, что в результате взрыва по причине утечки газа в принадлежащем гражданке Зияфат Мусаевой 1960 года рождения и расположенном по адресу улица Насибы Зейналова, 1б, 27 квартал, город Хырдалан, Абшеронский район двухэтажном доме спасателями МЧС было обнаружено тело Айтен Мусаевой 1988 года рождения. Продолжаются поиски дочери Айтен Мусаевой Фатимы Мусаевой 2012 года рождения, которая, предположительно, остается под завалами дома.

Кроме того, в результате происшествия телесные повреждения различной степени тяжести получили муж Айтен Мусаевой Вусал Мусаев 1983 года рождения, сын Фирудин Мусаев 2009 года рождения и Хадиджа Шукюрзаде 2006 года рождения.

В результате взрыва также пострадали четыре жителя соседнего дома, были повреждены квартиры и четыре машины.

По вышеуказанному факту в оперативно - следственном управлении МЧС было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям, 26 января 2021 года уголовное дело было переквалифицировано на статьи 225.3 (нарушение правил пожарной безопасности) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Создана совместная следственная группа, состоящая из следователей Следственного управления Генеральной прокуратуры и Оперативно-следственного управления МЧС, и проведение расследования было поручено Следственному управлению Генпрокуратуры.

В настоящее время, проводя осмотр места происшествия при совместном участии специалистов и экспертов, сотрудники прокуратуры ведут интенсивное расследование по установлению причин взрыва и ущерба, нанесенного в результате инцидента.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)