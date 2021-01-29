В Баку автобус столкнулся с бетономешалкой
БАКУ /Trend/ - Сегодня утром в Бинагадинском районе Баку произошло ДТП, сообщает в пятницу Trend.
Автобус (10 TG 635) №108 А, находящийся во временной эксплуатации ООО "Manella", столкнулся с бетономешалкой.
Бакинское транспортное агентство (БТА) проводит расследование в связи с происшествием. Глава ООО "Manella" Гурбанали Исмайлов вызван в БТА.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)
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