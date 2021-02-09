Возбуждено уголовное дело против председателя муниципалитета в Нефтчале

БАКУ /Trend/ - Возбуждено уголовное дело против председателя муниципалитета села Хол Гарабуджаг Нефтчалинского района Гисмета Гафарова, сообщает во вторник Trend со ссылкой на прокуратуру Нефтчалинского района.

Были установлены основания для подозрения в том, что Гафаров, злоупотребив служебным положением, присвоил средства муниципалитета на сумму 7 650 манатов, потратив их на личные нужды.

По факту в прокуратуре Нефтчалинского района возбуждено уголовное дело по статье 179.2.3 (присвоение и растрата с использованием служебного положения) УК Азербайджана, продолжаются следственно-оперативные меры по выявлению и привлечению к ответственности полного круга виновных лиц.

(Текст: Кямаля Сеидова)