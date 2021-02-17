В Азербайджане произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - В Товузе произошло землетрясение, сообщает в среду Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы.

Подземные толчки магнитудой 3,4 были зафиксированы сегодня в 02:38 по местному времени в 35 километрах к северо-востоку от станции Газах.

Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров.

(Редактор: Натаван Эфендиева)