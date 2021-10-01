На севере Азербайджана произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - Первого октября, в 09:28, на территории Губинского района было зарегистрировано землетрясение силой 3,1 балла, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы АН Азербайджана.

Эпицентр подземных толчков находился в шести километрах к западу от Губинской сейсмостанции.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Подземные толчки не ощущались.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)