Взрыв в квартире произошел в одном из поселков Абшерона (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На горячую линию «112» МЧС Азербайджана поступила информация о взрыве в квартире на территории поселка Джейранбатан Абшеронского района.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство, в связи с полученной информацией на место происшествия немедленно были привлечены силы Абшеронской районной противопожарной части Государственной противопожарной службы МЧС.

В ходе оценки оперативной обстановки на месте происшествия предварительно установлено, что взрыв, не приведший к возгоранию, произошел на балконе трехкомнатной квартиры общей площадью 47 квадратных метров, расположенной на 4 этаже пятиэтажного жилого дома.

В ходе инцидента на балконе были выбиты оконные рамы, а в двух комнатах выбиты окна.

В результате происшествия пострадала хозяйка квартиры Ибадова Людмила Викторовна, 1953 года рождения.

Сотрудники МЧС приняли соответствующие меры безопасности на участке.

В связи с инцидентом ведется расследование.