Нагорно-Карабахский регион и 7 прилегающих районов – часть территории Азербайджана - правительство ФРГ

БАКУ /Trend/ - Праворадикальная фракция Бундестага AFD направила небольшой запрос правительству Германии на тему «Германо-армянские отношения», в котором также имелись некоторые вопросы по Нагорному Карабаху.

Во вводной части ответа на запрос отмечается, что правительство Германии особо подчеркивает, что под понятием "германо-армянские отношения" должны пониматься отношения между ФРГ и Арменией.

"Правительство ФРГ считает находящиеся под контролем вооруженных сил Армении Нагорно-Карабахский регион и семь прилегающих районов частью Азербайджана. Правительство ФРГ не признает незаконную "Нагорно-Карабахскую республику", - говорится в ответе.

В ответ на соответствующие пункты запроса (ситуация с правами человека, свободой прессы, меньшинства в Нагорном Карабахе, количество проживающих там немцев и др.) правительство ограничилось ссылкой на вышеприведенное примечание.

Также на вопрос "Как правительство ФРГ оценивает международно-правовой статус Нагорного Карабаха?" правительство ответило: "Нагорно-Карабахский регион – часть территории Азербайджана".

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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