Георгий Федоров: Недоверие остаётся главным препятствием на пути решения карабахского конфликта

30 апреля 2019 10:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На данном этапе нельзя сказать, что политика действующего руководства Армении в отношении нагорно-карабахского конфликта принципиально отличается от политики их предшественников.

Как сообщает Trend, об этом сказал Azernews известный российский эксперт Георгий Федоров.

«К сожалению, недоверие остаётся главным препятствием на пути решения конфликта между Арменией и Азербайджаном», - сказал он.

Российский эксперт позитивно оценил итоги встречи министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении в Москве 15 апреля.

«То, что встреча состоялась в таком формате – уже хорошо. Диалог налажен и продолжается. Кроме того, заметным достижением на данном этапе стали предварительные договорённости об установлении контактов между людьми, включая взаимные поездки представителей СМИ, а также меры по допуску родственников к лицам, находящимся в заключении на территории сторон. Да, остаётся ещё много нерешённых вопросов, но это уже заметный прогресс в отношениях двух стран. С другой стороны, никто и не говорил, что нагорно-карабахский конфликт можно решить в одно мгновение. Это длительный процесс, который требует огромных усилий сторон», - сказал Федоров.

Отметим, что 15 апреля министры иностранных дел России, Азербайджана и Армении - Сергей Лавров, Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян - провели рабочую встречу в Москве по инициативе российской стороны.

К ним присоединились сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов от России, Эндрю Шофер от США, и Стефан Висконти от Франции), а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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