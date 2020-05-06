ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из пулеметов и снайперских винтовок

БАКУ/Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 25 раз, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гейяли, Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабейского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Марзили Агдамского района, Гараханбейли, Горган, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехтили Джабраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Агдамского районов.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.