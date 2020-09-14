Переселение ливанских армян в Нагорный Карабах это серьезное нарушение международного права - грузинский эксперт

БАКУ/Trend/ - Переселение ливанских армян в Нагорный Карабах является серьезным нарушением норм международного права, сказал Trend известный грузинский эксперт, доктор политических и военных наук, профессор Вахтанг Маисая.

"Во-первых, сам фактор оккупации нагорно-карабахского региона Азербайджана уже является нарушением международного права, территориальной целостности и суверенитета независимой страны, являющейся членом ООН и одним из главных акторов международного сообщества. Во-вторых, любые незаконные действия по переселению представителей одного государства на оккупированные территории другого государства являются серьезным нарушением норм международного права", - отметил эксперт.

По его словам, Ливанское государство, которое само в свое время подверглось попытке захвата и оккупации, должно принять соответствующие меры, чтобы прекратить подобные незаконные деяния.

(Автор: Тамилла Мамедова.)