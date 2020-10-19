Азербайджанская диаспора в Лондоне выражает протест против армянского террора в Гяндже

БАКУ/Trend/ - Члены азербайджанской диаспоры в Великобритании организовали в Лондоне автопробег по случаю 18 октября – Дня независимости Азербайджана, сообщили Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Участники автопробега также выразили протест против гибели гражданских лиц, в том числе женщин и малолетних детей, разрушения гражданских объектов в результате повторного ракетного обстрела оккупационной армянской армией второго по величине азербайджанского города Гянджа, расположенного далеко от фронтовой зоны.

Передвигаясь на автомобилях с укрепленными на них национальными флагами Азербайджана, участники автопробега привлекли внимание общественности к массированному артиллерийскому обстрелу гражданского населения городов и районов, расположенных далеко от линии фронта, в том числе Гянджи и Мингячевира. Автопробег с участием 50 машин стартовал недалеко от лондонского "Трент-парка" и завершился в населенном пункте Стандон.

Отметим, что армянская армия, грубо нарушив режим гуманитарного прекращения огня, 11 октября и 17 октября 2020 года в ночные часы подвергла ракетному обстрелу второй по величине азербайджанский город Гянджа, расположенный за пределами фронтовой зоны. Вследствие ракетных ударов оккупационной армянской армии были разрушены многоквартирные жилые здания в центральной части Гянджи, причинен серьезный ущерб гражданским объектам, в результате террористических актов 24 человека погибли, 90 мирных жителя получили тяжелые ранения, городу нанесен огромный ущерб.