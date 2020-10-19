Военнослужащие ВС Армении, раненые в боях в Карабахе, отказываются воевать
БАКУ /Trend/ - Армянские военнослужащие, раненые в боях в Карабахе, отказываются воевать.
Об этом журналистам сказал профессор Мелс Мкртумян, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
По его словам, армянские военнослужащие боятся ужасов войны, поэтому в военных госпиталях работают психологи: "Из их рассказов становится ясно, что они не смогут это позабыть. Они в страхе, очень сильно напуганы".
Психолог отметил, что нынешняя ситуация в корне отличается от обстановки 90-х годов: "В армии напряженная психологическая обстановка. Многие военнослужащие решительно отказываются возвращаться в ряды армии, чтобы спастись от ужасов войны".
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова.)
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