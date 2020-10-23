Армения осуществляет экологический террор против Азербайджана

Нагорно-карабахский конфликт 23 октября 2020 14:59 (UTC+04:00)
Армения осуществляет экологический террор против Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Политика террора включает в себя также и экологический терроризм, но трудно сказать, какой же вид терроризма хуже. Первоначально эко-терроризм, часто называемый экологической войной, означал преднамеренное и незаконное разрушение, использование или изменение окружающей среды в качестве военной стратегии или же во время вооруженного конфликта. В настоящее время эко-терроризмом мы можем назвать действия Армении, которые она осуществляла на оккупированных землях Азербайджана в течение последних 30 лет.

Во-первых, следует отметить тот факт, что на протяжении последних 30 лет Нагорный Карабах и окружающие его семь районов Азербайджана находились под незаконной оккупацией Армении, несмотря на то, что все эти территории на международном уровне официально признаны частью Азербайджана. Вследствие оккупации, почти 30 тысяч человек было убито, более одного миллиона азербайджанцев были вынуждены покинуть свои дома. С тех пор Армения никогда не прекращала осуществление политиуи экологического терроризма, в результате чего экологический фон и биологическое разнообразие этих территорий серьезно пострадали. Экологический коллапс продолжает усугубляться с каждым днем.

Эко-терроризм Армении также оказал негативное воздействие и на систему управления водными ресурсами и планирование в Азербайджане. Точнее говоря, некоторые трансграничные ресурсы питьевой воды и ирригационные системы подвергаются прямому посягательству со стороны Армении и обычно используются в качестве «оружия» против азербайджанского народа.

Недостаток воды является актуальной темой в современном мире и, в том числе, Азербайджане, где 72,7% всех поверхностных водных ресурсов образуются за пределами страны. Армения постоянно загрязняет транснграничные водные ресурсы химическими и биологическими веществами. Исследования показывают, что каждый год около 350 миллионов кубических метров воды, проходящей через Армению, загрязняется химическими веществами. Кроме того, микрофлора и микрофауна 43-километрового участка реки Араз на территории Азербайджана были полностью уничтожены, а количество тяжелых металлов в реке Араз намного выше нормы.

Кроме того, Сарсангское водохранилище, являющееся самым высоким водохранилищем Азербайджана по высоте плотины (125 м) с общим объемом воды 560 миллионов кубических метров, расположенное в Агдеринском районе (Нагорный Карабах), также находится под оккупацией. В прошлом Сарсангское водохранилище обеспечивало 6 районов Республики (Тертер, Агдере, Барду, Геранбой, Евлах и Агджабеди) водой для орошения. После прекращения огня, начиная с 1994 года, армянская сторона заблокировала эти водохранилища и открывала канал весной и осенью, чтобы нанести ущерб азербайджанским землям, путем создания искусственного наводнения. Помимо этого, есть вероятность разрушения водохранилища в случае технических проблем или преднамеренной провокации. День за днем Сарсангское водохранилище превращается в крупнейшую угрозу региональной экологической и национальной безопасности. В результате такого эко-терроризма, может произойти экологическая и гуманитарная катастрофа, которая приведет к исчезновению биологического разнообразия и затоплению 5 районов (где проживает 400 тысяч людей) Азербайджана.

Если посмотреть на все эти вопросы с высоты птичьего полета, покажется неудивительным тот факт, что Азербайджан подписал «Конвенцию по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер» ООН в марте 1992 года, а Армения - нет. В то время как эко-террористические акты Армении неоднократно обсуждались с международными организациями, на этот счет также было написано много статей и проведены исследования. Вследствие, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию № 2085 от 26 января 2016 года о «Преднамеренном лишении воды жителей прифронтовых районов Азербайджана», в которой говорится:

«Ассамблея сочла, что преднамеренное создание искусственного экологического кризиса следует рассматривать как «экологическую агрессию» и как враждебный акт одного государства по отношению к другому, направленный на создание зон экологического бедствия и создание невозможной нормальной жизни для населения, затрагиваемого проблемой.»

В резолюции также говорится, что оккупация Нагорного Карабаха и других прилегающих территорий Азербайджана со стороны Армении создала аналогичные гуманитарные и экологические проблемы для граждан Азербайджана, проживающих в долине нижнего Карабаха, и отсутствие регулярных ремонтных работ в течение более двадцати лет на Сарсангском водохранилище, расположенном в одном из районов Азербайджана, оккупированном Арменией, представляет опасность для всего приграничного региона в целом. Ассамблея подчеркивает, что аварийное состояние плотины Сарсанг может привести к крупной катастрофе с большими человеческими жертвами и, возможно, к новому гуманитарному кризису.

Принимая во внимание все эти факты, Ассамблея требует незамедлительного вывода вооруженных сил Армении из затронутого региона и таким образом предоставив доступ независимым инженерам и гидрологам для проведения подробного исследования на месте, глобального управления на всей водосборной площади, использования и поддержания водных ресурсов Сарсанга, а также для осуществления международного надзора над оросительными каналами, состоянием Сарсангской и Мадагизской плотин, графиком сброса воды осенью и зимой, чрезмерной эксплуатацией водоносного горизонта. Ассамблея также призвала Армянские власти прекратить использование водных ресурсов в качестве инструмента политического влияния или инструмента давления, приносящего пользу только одной из сторон конфликта.

Несмотря на принятие резолюции, Армения не отступала от своих гнусных и неадекватных действий и последовательно демонстрировала неконструктивное поведение в отношении принципов международного права.

Освобождение Суговушана (ранее называемого Мадагиз) от армянской оккупации 3 октября 2020 года позволяет восстановить экологический баланс в регионе.

Помощник Президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики господин Хикмет Гаджиев отметил:

«С освобождением азербайджанской деревни Суговушан положен конец экологическому террору, продолжающемуся 30 лет. Река Тертер полноводная. Армения всегда намеренно останавливала поток воды. В Тертерском, Геранбойском и Евлахском районах Азербайджана будет обеспечен эко-баланс».

Центр Анализа Экономических Реформ и Коммуникации

Центр Анализа Экономических Реформ и Коммуникации

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