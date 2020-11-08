В результате армянского артобстрела Агдама ранен один человек

БАКУ /Trend/ - Армянские вооруженные силы, грубо нарушая требования объявленного гуманитарного режима прекращения огня, продолжают совершать преступные действия против нашего гражданского населения.

Как сообщили в воскресенье Trend в Генеральной прокуратуре Азербайджана, подразделения вооруженных сил Армении с различных направлений подвергали обстрелу Агдамский район с применением ракетных систем и тяжелой артиллерии.

Сегодня примерно в 16:00 в результате попадания снаряда на территорию села Учоглан Тертерского района получил ранения Ахмедли Магомед Ханлар оглу 1994 года рождения.

В настоящее время сотрудники Прокуратуры осуществляют все возможные в данных условиях следственные мероприятия.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)