Выступления президентов Азербайджана и России оставили позитивные впечатления у азербайджанского народа – Эльхан Алескеров (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ -Выступления президентов Азербайджана и России оставили позитивные впечатления у азербайджанского народа.

Об этом РБК рассказал директор экспертного совета Baku Network, доктор философии Эльхан Алескеров.

«В Азербайджане сегодня никто не спал. Когда распространилась новость о том, что останавливаются военные действия, народ стал выходить на улицы практически во всех регионах Азербайджана. Азербайджанский народ почувствовал возможность мирного сосуществования, радостно приветствуя окончание оккупации», - сказал Алескеров.

Он отметил что, люди устали от этой войны, им надоело жить под угрозой оккупации.

(Редактор: Наталья Кочнева)