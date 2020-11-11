В ОДКБ приветствовали установление мира в Нагорном Карабахе

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приветствует прекращение боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Об этом сообщил в среду журналистам генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы положительно оцениваем сам факт прекращения боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Это стало возможным после подписания 9 ноября президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении соответствующего заявления. Приветствуем все действия, которые ведут к установлению мира в регионе и прекращению кровопролития", - сказал он.