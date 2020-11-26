Армянскому лобби не изменить простую истину : Карабах – это Азербайджан! - генконсул

Нагорно-карабахский конфликт 26 ноября 2020 15:19 (UTC+04:00)
Армянскому лобби не изменить простую истину : Карабах – это Азербайджан! - генконсул

БАКУ /Trend/ - На американской онлайн-медиаплатформе "Medium" 24 ноября 2020 года была опубликована статья генконсула Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаева, сообщает в четверг Trend.

Отметив, что 25 ноября был положен конец 27-летней армянской оккупации Кельбаджара, посол подчеркнул, что теперь десятки тысяч вынужденных переселенцев смогут вернуться в свои дома.

Агаев пишет, что оккупация Кельбаджара в 1993 году и этническая чистка, которой подверглись проживавшие там азербайджанцы, одна из самых болезненных страниц армяно-азербайджанского конфликта. Ссылаясь в этом контексте на отчет организации "Human Rights Watch", генеральный консул подчеркнул, что в результате оккупации Кельбаджара были изгнаны из родных очагов 60 тыс. человек, которые покидали район в тяжелейших условиях, как с точки зрения военной ситуации, так и в плане погодных условий зимой в этом горном регионе, среди местного населения было много убитых и взятых в плен. В доказательство этих ужасающих фактов, связанных с оккупацией Кельбаджара, генконсул добавил, что недавно в соцсетях широко распространилось снятое армянами видео, в котором армянский террорист Монте Мелконян (родился в Калифорнии) и его пособники, смеясь и развлекаясь, сообщают по громкоговорителю азербайджанскому населению Кельбаджара, что предоставляют ему 10 часов на то, чтобы покинуть район.

В статье отмечается, что сразу после оккупации Кельбаджара, 6 апреля 1993 года СБ ООН принял резолюцию, осуждающую эту оккупацию и требующую вывода оккупационных сил с территории района. Ссылаясь на рассекреченные письма Госдепа США, распространенные недавно библиотекой Клинтона в связи с армяно-азербайджанским конфликтом, генконсул Азербайджана подчеркнул, что в тот период постпред Франции в ООН Жан-Бернар Мериме (Jean-Bernard Mérimée) добился того, чтобы в тексте документа СБ ООН были сделаны существенные изменения в связи с оккупацией Кельбаджара. Так, выступив против текста, предложенного послом США в ООН Мадлен Олбрайт и другими членами СБ ООН, Жан-Бернар Мериме добился того, чтобы в документ было включено выражение «местные армянские силы» как стороны, оккупировавшей Кельбаджар. Это было сделано для того, чтобы предотвратить обвинение Армении как стороны, которая оккупировала Кельбаджар. Усилиями Мериме это же выражение было включено и в резолюцию СБ ООН 822, принятую 30 апреля 1993 года в связи с оккупацией Кельбаджара.

Агаев напомнил, что в тот период ответственным помощником генсека ООН в Совете безопасности был Бенон Севан, имеющий армянское происхождение, и в начале 2000-х годов Севан и Мериме обвинялись в получении взятки от режима Саддама Хусейна.

Генконсул пишет, что именно по этим причинам Азербайджан в 1997 году возразил против того, чтобы Франция была включена в число сопредседателей Минской группы, и добился того, чтобы для определенного баланса в МГ сопредседателем были назначены и США.

Касаясь принятия в Сенате Франции по настоянию армянского лобби резолюции, в которой правительству рекомендуется признать «независимость» т.н. «НКР», Агаев добавил, что это, наряду с серьезным нарушением международного права, в то же время противоречило бы статусу Франции как сопредседателя в Минской группе. Генконсул Азербайджана также напомнил, что несколько дней назад в соцсетях распространились видеокадры, где президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов являются территориями Азербайджана.

В заключение Агаев подчеркнул, что как бы армянское лобби и его пособники ни лезли из кожи вон, они не смогут изменить простую истину: Нагорный Карабах и семь прилегающих районов - это неотъемлемая часть Азербайджана, как об этом заявил президент Макрон, а до него и президент Путин!

Со статьей можно ознакомится по ссылке:https://medium.com/@nasimiaghayev/how-the-french-ambassador-watered-down-unsc-documents-on-kalbajar-5d8f3afd2a0c

(Текст: Кямаля Сеидова)

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