МИД: Бизнес-форум Азербайджан-Совет сотрудничества стран Персидского залива поспособствует развитию связей

19 октября 2017 12:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял делегацию во главе с генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Абдуллатифом бин Рашидом Аль-Заяном, говорится в сообщении МИД, распространенном в четверг.

На встрече было выражено удовлетворение развитием сотрудничества Азербайджана с Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива и странами-членами. Было отмечено, что меморандум о взаимопонимании, подписанный между Азербайджаном и Советом, играет важную роль для развития двусторонних связей на институциональной основе.

Особо были отмечены рост числа туристов, прибывающих в Азербайджан из стран-членов Совета, и открытие прямых авиарейсов, подчеркнута важность приумножения усилий в этом направлении.

На встрече была выражена уверенность в том, что бизнес-форум, проведение которого запланировано на 19-20 октября, создаст благоприятные условия для дальнейшего развития сотрудничества сторон в экономической, торговой, туристической сферах и сфере инвестирования.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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