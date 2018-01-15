Россия удовлетворена стратегическим партнерством с Азербайджаном - Лавров (версия 2)

15 января 2018 13:29 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:19)

БАКУ /Trend/ - Россия удовлетворена стратегическим партнерством с Азербайджаном, сказал в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он отметил, что отношения между Россией и Азербайджаном основываются на интенсивном диалоге на уровне президентов и министров.

Лавров напомнил, что в прошлом году состоялись взаимные визиты между двумя странами на уровне глав МИД.

Товарооборот и объём взаимных инвестиций между странами растет, проводятся мероприятия в гуманитарной сфере, все работы идут своим чередом, сказал глава МИД России, добавив, что не видит необходимости в подписании нового документа о сотрудничестве.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Россией в январе-декабре 2017 года составил 2,14 миллиарда долларов, из которых примерно 1,5 миллиарда долларов пришлись на импорт российской продукции.

Объем товарооборота между двумя странами вырос на 4,3 процента по сравнению с прошлым годом.

Отметим, что ранее министр экономического развития России Максим Орешкин сказал, что по состоянию на декабрь 2017 года, российские инвестиции в Азербайджан достигли 1,5 миллиарда долларов.

(Автор: Ляман Зейналова)

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