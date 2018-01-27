Турция поддержит мероприятия, проводимые по случаю 100-летия АДР - министр

БАКУ /Trend/ - Турция поддержит мероприятия, проводимые по случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики (АДР), сказал министр культуры и туризма Турции Нуман Куртулмуш.

Министр отметил, что, наряду с этим, ряд мероприятий, которые будут проведены Турцией и Азербайджаном обеспечат туристический поток в регион.

"Сегодня Азербайджан и Турция осуществляют ряд совместных проектов, одним из которых является железная дорога Баку-Тбилиси-Карс", - сказал Куртулмуш.

Он также добавил, что другим немаловажным проектом, конечно же, является нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 2018 год в стране «Годом Азербайджанской Демократической Республики».

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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