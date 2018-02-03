Президент ПА ОБСЕ: Для урегулирования затянувшихся конфликтов важно тесное сотрудничество международных игроков

БАКУ / Trend/ - Для урегулирования затянувшихся конфликтов международные игроки должны продолжать тесное сотрудничество.

Об этом президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели сказал на встрече с высокими официальными лицами ООН в США.

Георгий Церетели и генеральный секретарь ПА ОБСЕ Роберто Монтелла встретились в Нью-Йорке с председателем Генеральной ассамблеи ООН Мирославом Лайчаком, заместителем генерального секретаря Владимиром Воронковым и другими официальными лицами.

Стороны уделили особое внимание затянувшимся конфликтам, в том числе затянувшимся конфликтам на Южном Кавказе, а также гуманитарным проблемам, вопросам миграции и терроризма.

Георгий Церетели сказал, что ОБСЕ и ООН являются партнерами во многих сферах. «Очень важно пользоваться сильными сторонами друг друга в то время, когда все мы стараемся для мира, стабильности и развития. Уверен, что когда парламентарии ОБСЕ продолжают работу по таким вопросам, как урегулирование затянувшихся конфликтов и поиск путей решения проблем с миграцией и борьба с терроризмом, мы сможем наладить полноценную работу во всех этих сферах с ООН», - сказал Церетели.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Нигяр Гулиева. Текст: Кямаля Сеидова. Редавтор: Ирина Парфёнова)

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