В Азербайджане утверждена Госпрограмма развития рисоводства

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об утверждении Госпрограммы развития рисоводства на 2018-2025 годы.

Согласно распоряжению, министерству финансов и министерству экономики поручено ежегодно в процессе формирования государственного бюджета и государственных инвестиционных программ принимать необходимые меры с целью учета финансовых средств для финансирования мероприятий, предусмотренных в утвержденной госпрограмме.

Министерству сельского хозяйства поручено координировать осуществление мероприятий, предусмотренных Госпрограммой, и информировать раз в год Президента Азербайджана о ходе исполнения Госпрограммы.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

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