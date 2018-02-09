В Азербайджане утверждена Госпрограмма развития рисоводства

9 февраля 2018 19:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об утверждении Госпрограммы развития рисоводства на 2018-2025 годы.

Согласно распоряжению, министерству финансов и министерству экономики поручено ежегодно в процессе формирования государственного бюджета и государственных инвестиционных программ принимать необходимые меры с целью учета финансовых средств для финансирования мероприятий, предусмотренных в утвержденной госпрограмме.

Министерству сельского хозяйства поручено координировать осуществление мероприятий, предусмотренных Госпрограммой, и информировать раз в год Президента Азербайджана о ходе исполнения Госпрограммы.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

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