Азербайджанский народ не видит альтернативы политике Президента Ильхама Алиева - депутат

10 февраля 2018 16:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский народ не видит альтернативы политике общенационального лидера Гейдара Алиева и Президента Ильхама Алиева, сказала в субботу Trend член Политического совета партии «Ени Азербайджан», депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Малахат Ибрагимгызы.

На VI съезде ПЕА представители всех слоев общества заявили, что единственным кандидатом на президентских выборах, которые состоятся 11 апреля, является Ильхам Алиев.

Ибрагимгызы отметила, что в результате выбора азербайджанского народа, сделанного им в 2003 году, во всех городах страны, во всех сферах под руководством Президента Ильхама Алиева были проведены большие работы, реализованы новые проекты, достигнуто экономическое развитие.

Депутат добавила, что в результате внешней политики, проводимой главой государства, международные организации приняли решения, признающие территориальную целостность Азербайджана, а Армению - как страну-оккупанта. Азербайджан, набрав 155 голосов стран-членов ООН, был избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2012-13 годы. Страна превратилась в выгодный логистический центр, соединяющий многие торговые маршруты между Востоком и Западом, Севером и Югом. Ибрагимгызы также отметила особую роль главы азербайджанского государства в реализации исторического "Шелкового пути", добавив, что это является показателем международного вклада Азербайджана.

"Поэтому 11 апреля народ скажет «да» еще большему прогрессу, стабильности, устойчивому развитию", - сказала депутат.

Отметим, что 8 февраля прошел VI съезд правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА). На съезде единогласно было принято решение о выдвижении кандидатуры председателя партии, Президента Азербайджана Ильхама Алиева на президентских выборах, которые пройдут 11 апреля.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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