В Азербайджане утверждена Госпрограмма развития официальной статистики

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение об утверждении Государственной программы развития официальной статистики в Азербайджане в 2018-2025 годах.

Как отмечается, цель распоряжения - обеспечить развитие официальной статистики в стране в соответствии с международными стандартами, усовершенствовать информационное обеспечение для оценки достижения целей и задач, отраженных в стратегических дорожных картах, расширить использование административных информационных источников и ускорить реформы в системе национальной статистики.

Государственному комитету по статистике поручено координировать мероприятия, предусмотренные в Государственной программе; проинформировать главу государства и Кабинет министров о ходе реализации предусмотренных в Государственной программе мероприятий.

Министерству финансов поручено ежегодно при составлении государственного бюджета закладывать необходимую сумму для финансирования мероприятий, определённых в Государственной программе.

Кабинету министров поручено решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.