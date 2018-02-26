Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в акции по посадке деревьев в рамках кампании "Справедливость для Ходжалы!" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В понедельник в рамках международной информационной кампании «Справедливость для Ходжалы!», организованной Общественным объединением İDEA и Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана при поддержке министерства экологии и природных ресурсов и Исполнительной власти Сабунчинского района была проведена акция по посадке деревьев.

В мероприятии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева.

Сначала духовой оркестр в составе учащихся школы-интерната № 2 исполнил Государственный гимн Азербайджана.

Минутой молчания была почтена память жертв Ходжалинского геноцида.

Далее участники акции выступили на различных языках на тему «Дети и война».

Затем вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и участники акции с целью увековечения памяти 63 детей, ставших жертвами геноцида в Ходжалы, посадили 63 вечнозеленых кипариса.

На деревьях были вывешены таблички с указанием имен, фамилий и возраста детей, ставших жертвами геноцида.

К акции, направленной на почтение памяти жертв Ходжалинского геноцида, присоединились около 120 участников IV Общереспубликанского форума азербайджанских детей, а также являющиеся гражданами других стран дети, которые живут и учатся в Азербайджане.

Отметим, что в 2008 году по инициативе Лейлы Алиевой был дан старт международной просветительской кампании «Справедливость для Ходжалы!». Кампания направлена на повышение уровня информированности международной общественности о Ходжалинском геноциде, исторических причинах и последствиях армяно-азербайджанского конфликта, необходимости немедленного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го советского мотострелкового полка осуществили акт геноцида против жителей азербайджанского города Ходжалы. В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 человек, 487 человек были ранены, 1275 взяты в плен. Многие из них не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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