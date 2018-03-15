Президент Ильхам Алиев и его супруга принимают участие в VI Глобальном Бакинском форуме

БАКУ /Trend/ - В четверг в столице Aзербайджана начал работу VI Глобальный Бакинский форум на тему «Устранение различий для создания инклюзивных обществ».

В церемонии открытия Форума принимают участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

В форуме также участвуют Президент Албании Илир Мета, Президент Македонии Георге Иванов, Президент Moлдовы Игорь Додон, член президиума Боснии и Герцеговины Младен Иванич, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, заместитель министра иностранных дел Ахмед Йылдыз, заместитель премьер-министра Палестины Зиад Абу Амр, заместитель главы правительства Боснии и Герцеговины Мирко Сарович, заместитель премьер-министра Румынии Ана Бирчалл.

Сначала было сделано совместное фото.

Форум открыл сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин.

Президент Азербайджана выступает на мероприятии с речью.

В этом престижном мероприятии, которое продлится три дня, участвуют около 500 представителей из 50 стран, в том числе бывшие главы государств и правительств, являющиеся членами Международного центра Низами Гянджеви, руководители международных организаций, известные общественно-политические деятели, ученые.

18-19 марта в рамках Форума состоится VII Международный книжный саммит.

На Саммите, организованном по совместной инициативе Библиотеки Конгресса США и Александрийской библиотеки Египта, будут обсуждены вопросы значения книги в национальном развитии, сохранении и передаче культурного наследия, а также роль национальных библиотек, будущее библиотек.

Новость обновляется

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.