Президент Ильхам Алиев: Ирано-азербайджанские связи имеют большое значение для мира (версия 2)

29 марта 2018 14:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня ирано-азербайджанские связи имеют большое значение не только для двух стран, но и для региона, и могу сказать, что и для мира. Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, выступая в четверг в Баку на азербайджано-иранском бизнес-форуме.

«Уважаемый Президент Хасан Рухани. Уважаемые гости, дамы и господа. Завершается официальный визит Президента Рухани в Азербайджан. С полной уверенностью можно сказать, что визит прошел очень успешно и имеет прекрасные результаты. Ирано-азербайджанские связи дружбы, братства сегодня находятся на самом высоком уровне. Это еще раз подтверждают проведенные вчера переговоры, обсуждения. Мы очень активно сотрудничаем в политической, экономической и всех других сферах. Мы с Президентом Рухани регулярно проводим встречи. За последние четыре года мы провели 11 встреч. Эта цифра сама по себе показывает то, насколько тесно мы сотрудничаем, и какое между нами существует взаимное доверие", - сказал глава государства.

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