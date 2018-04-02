Глава МИД Ирана посетит Азербайджан

2 апреля 2018 17:48 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф посетит Баку и Нахичеванскую автономную республику Азербайджана, сообщает ISNA иранский МИД.

"Министр иностранных дел в четверг и пятницу совершит визит в Баку, столицу Азербайджана, где примет участие в министерской конференции Движения неприсоединения", — сообщил представитель МИД Ирана Бахрам Касеми, отметив, что после этого в пятницу же министр отправится в Нахичеванскую автономную республику.

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