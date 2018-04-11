Азербайджанцы Германии провели акцию солидарности (ФОТО)

11 апреля 2018 19:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Проживающие в Германии азербайджанцы в среду провели акцию солидарности перед посольством Азербайджана в Берлине.

В акции, проведенной при организации Азербайджанского дома в Берлине, а также поддержке Конгресса азербайджанцев Европы, Германо-азербайджанского культурного центра, Магдебургского общества культуры Азербайджан-Германия приняло участие более 200 азербайджанцев.

Выступивший на акции президент Конгресса азербайджанцев Европы Сахиль Гасымов подчеркнул, что он гордится развитием страны, ее растущим из года в год авторитетом на международной арене. В то же время Гасымов выразил сожаление в связи с антиазербайджанской кампанией, проводимой в последнее время определенными структурами.

Глава диаспоры отметил, что независимо от места проживания каждый азербайджанец должен возвышать Азербайджан, должен проявлять уважение и любовь к своей родине, стране.

Выступивший на митинге член правления Конгресса, заместитель председателя Конгресса азербайджанцев Бенилюкса Эльсевяр Мамедов призвал соотечественников к единству и солидарности. Мамедов также осудил деятельность некоторых азербайджанцев против интересов Азербайджанского государства и национальных интересов, обвинил их в попытках подорвать имидж Азербайджана, а также подчеркнул, что они не смогут достичь своих целей.

Выступившая на акции председатель Германо-Азербайджанского общества в Бонне Наиба Гаджиева, глава Культурного центра Германия-Азербайджан Фаиг Мамедов, председатель Ассоциации азербайджанцев Финляндии Васиф Мурадлы, председатель Общества азербайджанских женщин Арзу Огтай и другие, выразив протест против антинациональных сил, призвали их не говорить от имени всех азербайджанцев, воздержаться от оскорбительных и непристойных выражений и направить свои усилия на пропаганду ценностей, реалий Азербайджана.

Акция, длившаяся два часа, завершилась без инцидентов.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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