Явка избирателей на президентских выборах в Азербайджане на 19:00

11 апреля 2018 20:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По результатам на 19:00, на президентских выборах в Азербайджане проголосовали 74,51 процента, то есть 3 959 553 избирателей, сообщили в среду в информационном центре «Выборы» ЦИК Азербайджана.

Самая высокая активность избирателей на проходящих сегодня президентских выборах в Азербайджане наблюдалась в Шарур-Садаракском избирательном округе. В этом округе из 38 713 избирателей в голосовании приняли участие 32 132 (83 процента) человек.

Самая низкая активность на указанное время наблюдалась в 17-м Ясамальском третьем избирательном округе, где из 40 068 избирателей в голосовании приняли участие 24 646 (61,51 процента) человек.

В Азербайджане 5 314 365 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины.

На президентских выборах были зарегистрированы восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат выдвинут инициативной группой.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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