Президентские выборы в Азербайджане прошли в мирных и спокойных условиях - международный фонд (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президентские выборы в Азербайджане прошли в мирных и спокойных условиях в соответствии с международными стандартами.

Об этом в четверг сказал глава наблюдательной миссии Международного евразийского фонда прессы Умуд Мирзоев.

Глава миссии сказал, что в ходе наблюдений не было выявлено каких-либо нарушений.

«Мы не столкнулись с какими-либо случаями незаконной агитации, фактов давления на избирателей не было зарегистрировано. На выборах наблюдалась активность. Согласно результатам наших наблюдений, участки открылись вовремя, для всех наблюдателей были созданы равные условия для осуществления своей миссии. С утра на избирательном участке наблюдалась очередь желающих голосовать. На выборах мы не столкнулись с жалобами отдельных кандидатов, представителей прессы, наблюдающих за выборами, лиц, проводящих exit poll, и каким-либо нарушением закона», - говорится в заявлении.

Мирзоев сказал, что после завершения голосования процесс подсчета голосов проводился прозрачно. Во время избирательного процесса не наблюдалось каких-либо серьезных нарушений закона.

По его словам, Международный евразийский фонд печати 11 апреля на президентских выборах осуществил наблюдательную миссию на 249 избирательных участках в 29 избирательных округах. Полный отчет наблюдательной миссии, связанный с ходом выборов, будет представлен общественности.

Напомним, что в среду в Азербайджане прошли президентские выборы. В президентских выборах приняли участие восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов были выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат был выдвинут инициативной группой.

По итогам обработки 99,9 процента бюллетеней, действующий глава государства, председатель партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев набрал на президентских выборах 86,03 процента голосов избирателей.

В день голосования в республике действовали 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

За выборами наблюдали 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

В Азербайджане 5 332 817 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины. Всего в стране проголосовали 3 962 123 избирателей.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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