Депутат считает предварительное заключение БДИПЧ ОБСЕ по президентским выборам в Азербайджане предвзятым

14 апреля 2018 10:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ожидали, что Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, отказавшись от своих известных, продемонстрированных ранее антиазербайджанских позиций, объективно оценит президентские выборы, проведенные в республике. Но, к сожалению, этого вновь не случилось, и Бюро продемонстрировало предвзятую позицию.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Фазаиль Агамалы, комментируя предвзятое заявление наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ на пресс-конференции о проведенных в Азербайджане президентских выборах.

По словам депутата, заключение БДИПЧ ОБСЕ о выборах не отражает реальности.

Агамалы считает, что это заявление не отражает воли азербайджанского народа, принявшего участие в демократических выборах. «Поэтому считаю их отношение предвзятым», - сказал он.

Как сказал депутат, для наблюдения за голосованием он побывал на нескольких участках, отметив, что президентские выборы в Азербайджане прошли демократически, прозрачно и справедливо. Поэтому негативное мнение какой-то структуры об избирательном процессе можно рассматривать исключительно как предвзятое отношение.

Напомним, что на пресс-конференции миссия БДИПЧ ОБСЕ высказала мнение, не соответствующее реальному процессу проведения президентских выборов, и заявила, что обнародует заключительный отчет в течение двух месяцев.

11 апреля в Азербайджане состоялись президентские выборы.

В президентских выборах приняли участие восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов были выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат был выдвинут инициативной группой.

По итогам обработки 99,9 процента бюллетеней действующий глава государства, председатель партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев набрал на президентских выборах 86,03 процента голосов избирателей.

В день голосования в республике действовали 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

За выборами наблюдали 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

В течение дня за процессом голосования можно было наблюдать на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Веб-камеры были установлены на тысяче избирательных участков в 119 избирательных округах.

В Азербайджане 5 332 817 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины. Всего в Азербайджане проголосовали 3 962 123 избирателя.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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