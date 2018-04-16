Washington Times: Результаты президентских выборов в Азербайджане - подтверждение стабильности

16 апреля 2018 15:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Результаты президентских выборов в Азербайджане являются подтверждением стабильности в стране.

Об этом говорится в статье генерального директора Caspian Group Holdings Роба Собхани, опубликованной в Washington Times.

Гендиректор отмечает, что со дня восстановления независимости в Азербайджане произошли очень позитивные изменения.

«Я впервые посетил Азербайджан в ноябре 1990 года. За последние 27 лет многое изменилось, и мне посчастливилось стать непосредственным свидетелем прогресса этой стратегически важной страны с богатой культурой. С момента приобретения независимости в 1991 году продолжительность жизни в стране повысилась с 64 до 71. Когда я впервые посетил Азербайджан, ВВП страны составлял всего 8,7 миллиарда долларов. Этот показатель достиг максимального уровня в 75,2 миллиарда долларов в 2014 году и в настоящее время составляет 37,8 миллиарда долларов», - пишет Собхани.

В статье отмечается, что стабильный экономический рост Азербайджана способствует улучшению жизни простых азербайджанцев.

«По данным Всемирного банка, уровень бедности в стране сегодня снизился с 49,6 процента до шести процентов. И по мере снижения уровня бедности все больше и больше азербайджанцев увеличивают свою покупательную способность, что позволяет им перейти в сегмент среднего класса», - пишет Собхани.

Гендиректор отметил, что без политической и экономической стабильности Азербайджан не смог бы улучшить жизнь своих граждан.

«Действительно, для любого азербайджанца, с которым я говорил, приоритетом является стабильность (что объясняет, почему Президент Ильхам Алиев выиграл с более чем 80 процентами голосов на прозрачных выборах 11 апреля). Они хотят, чтобы их страна оставалась стабильной и независимой», - пишет гендиректор.

Далее автор отмечает, что в сфере энергетической безопасности Азербайджан является надежным партнером Запада.

«Фактически, Вашингтон и Баку имеют одну и ту же цель - непрерывную разведку, разработку и транспортировку нефти и газа из Каспийского бассейна потребителям на Западе», - говорится в статье.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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