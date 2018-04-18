Президент Ильхам Алиев: Президентские выборы отразили волю азербайджанского народа (версия 2)

18 апреля 2018 15:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президентские выборы отразили волю азербайджанского народа. Об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в среду на церемонии инаугурации.

«Уважаемые дамы и господа! В первую очередь хочу еще раз выразить глубокую признательность родному азербайджанскому народу за высокое доверие, оказанное мне на этих выборах. Я всегда ощущал, ощущаю поддержку азербайджанского народа. Эта поддержка придает мне силы. Я опираюсь на эту поддержку, и еще раз хочу заверить народ, что и впредь буду достойно служить народу, Родине. Президентские выборы отразили волю азербайджанского народа. Азербайджанский народ высоко оценил проделанную работу, проголосовал за осуществленные работы, проголосовал за развитие, прогресс, безопасность, дальнейшее развитие», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что выборы были справедливыми и прозрачными.

"Опросы, проведенные местными и международными организациями до выборов, “exit-poll”, проведенные в день выборов вновь международными и местными организациями, совпадают с официальными результатами выборов. Это еще раз показывает, что выборы отражают волю нашего народа, его мнение. Обращаясь к народу в преддверии президентских выборов 2003 года, я сказал, что если народ окажет мне доверие, я останусь привержен политике великого лидера Гейдара Алиева, продолжу эту политику. Я горжусь тем, что народ мне поверил, поддержал меня,и я в свою очередь выполнил обещанное", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана добавил, что за последние 15 лет в Азербайджане было обеспечено всестороннее развитие.

«Главное условие этого состоит в том, что мы идем по пути великого лидера. Оставленный им путь - единственно верный путь. Наглядным доказательством тому является история независимости Азербайджана. Идя по этому пути за последние 15 лет, мы достигли больших успехов. Азербайджанский народ живет в условиях безопасности, стабильности», - подчеркнул глава государства.

Новость обновляется

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Президент Ильхам Алиев: Армяне разрушили наши мечети, но они не понимают, что мы возвели разрушенные мечети в своем сердце
Политика 14:40
Президент Ильхам Алиев: Демократическое развитие в Азербайджане за прошедшие 15 лет шло очень интенсивными темпами
Политика 14:29
Президент Ильхам Алиев: Президентские выборы отразили волю азербайджанского народа
Политика 14:07
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об исполнении полномочий членов Кабмина
Политика 12:56
Президент Ильхам Алиев и члены его семьи побывали на Площади Государственного флага
Политика 12:02
Президент Ильхам Алиев вместе с членами семьи почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева, а также посетил Аллею шехидов
Политика 11:55
Президент Ильхам Алиев: Клянусь быть приверженным национально-духовным ценностям и традициям, созданным азербайджанским народом на протяжении веков, постоянно дорожить ими
Политика 10:06
На имя Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления в связи с победой на президентских выборах
Политика 02:32
Румен Радев: Болгария считает Азербайджан свои приоритетным партнером
Политика 17 апреля 17:51
Завтра состоится инаугурация Президента Азербайджана Ильхама Алиева
Политика 17 апреля 17:11
Филип Вуянович: В период президентства Ильхама Алиева укрепилась стабильность в беспокойном регионе
Политика 17 апреля 14:51
Вышла в свет 55-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель»
Политика 17 апреля 12:12
На имя Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления в связи с победой на президентских выборах
Политика 17 апреля 02:03
Си Цзиньпин поздравил Президента Ильхама Алиева с победой на выборах
Политика 16 апреля 17:42
Президент Ильхам Алиев наградил Рамиза Мехтиева орденом «Шохрат» (ФОТО)
Политика 16 апреля 12:59
В адрес Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления в связи с победой на президентских выборах
Политика 16 апреля 00:26
Началось заседание ЦИК по итогам выборов Президента Азербайджана
Политика 15 апреля 11:24
В адрес Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления в связи с победой на президентских выборах
Политика 15 апреля 01:34