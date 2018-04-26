Президент Ильхам Алиев: Подход к кровавым конфликтам через призму двойных стандартов создает большие препятствия на пути предотвращения чудовищных бед (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Подход к кровавым конфликтам через призму двойных стандартов создает большие препятствия на пути предотвращения чудовищных бед. Об этом говорится в обращении, направленном Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым участникам пятой международной научной конференции на тему «Геноцид против тюрко-мусульманских народов в ХХ веке», проходящей в четверг в г. Гусары.

«Уважаемые участники конференции! Сердечно приветствую вас, желаю успехов работе международной научной конференции, посвященной проблемам геноцида. Эти дни приходятся на 100-летие геноцида, совершенного в 1918 году против нашего народа националистическими армяно-дашнакскими и большевистскими вооруженными отрядами. Массовые убийства и погромы на национально-религиозной почве, охватившие в тот период различные регионы нашей страны, были совершены с особой жестокостью и на территории Гусара, где организована конференция. Многонациональное и многоконфессиональное азербайджанское общество не забывает боль и горечь этнической чистки, депортации, актов террора и геноцида, которым на протяжении истории подвергался наш народ, всегда высоко чтит память жертв. В настоящее время рост угроз против мира и безопасности создает серьезную угрозу мирному сосуществованию и взаимовыгодному сотрудничеству народов", - говорится в послании главы государства.

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