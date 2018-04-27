Азербайджан приветствует переговоры между Республикой Корея и КНДР – МИД

27 апреля 2018 15:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан приветствует переговоры между Республикой Корея и Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР).

Об этом написал в пятницу глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев на своей странице в Твиттер.

«Мы приветствуем встречу на высшем уровне между Республикой Корея и Корейской Народно-Демократической Республикой и надеемся, что консультации будут способствовать укреплению мира, безопасности и стабильности на Корейском полуострове», - написал Гаджиев.

Отметим, что 27 апреля 2018 года президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели переговоры, по итогам которых подписали "Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова".

В документе говорится, что общей целью двух стран является проведение процесса денуклеаризации на Корейском полуострове и что Сеул и Пхеньян прекращают все враждебные действия в отношении друг друга.

Это третья встреча руководителей КНДР и Республики Корея после образования этих стран в 1948 году.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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